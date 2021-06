न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, केन विलियमसन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम को तगड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए है। विलियमसन की जगह टॉम लाथम को दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम की कमान सौंपी गई है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया था। कप्तान विलियमसन की बाईं कोहनी पर चोट लगी है।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 10 जून से एजबेस्टन में खेला जाना है। विलियमसन लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में 13 और 1 रन ही बना सके थे। इसके बाद न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ साउथम्पटन में 18 जून से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है। ऐसे में केन विलियमसन की चोट ने न्यूजीलैंड की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्टार स्पिनर मिशेल सैंटनर भी चोट के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

