केन विलियमसन को गेंद फेंकते ही मार्क वुड ने दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो हो गया वायरल

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच बुधवार को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने खबर लिखे जाने तक 52 ओवर में तीन विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। वो 13 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट जेम्स एंडरसन लिया। केन विलियमन जब बल्लेबाजी कर रहे है तो उसी समय इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने जब विलियमसन को अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उनका रिएक्शन देखने लायक था।

मार्क वुड का ये रिएक्शन सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मार्क वुड की पहली गेंद पर केन विलियमसन ने सिंगल लिया। उस दौरान मार्क वुड का रिएक्शन देखेने लायक था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिम्मी नीशम ने ट्वीट कर लिखा, " केन विलियमसन को पहली गेंद डालते हुए मार्क वुड का रिएक्शन इतनी अच्छा था। ये बकवास फिर से नही करना।

That reaction from Mark Wood to Kane’s first ball was so so good 😂😂😂



“Not this shit again 🙄” #ENGvNZ