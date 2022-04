SRH vs GT: जीट की पटरी पर लौटते ही केन विलियमसन के बदले तेवर, खिलाड़ियों को दी खास हिदायत

लगातार दूसरी जीत के बाद हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने इस जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि खिलाड़ियों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी क्या भूमिका है और उम्मीद है कि वे अपने

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Tue, 12 Apr 2022 07:06 AM

इस खबर को सुनें