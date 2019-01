INDvsNZ 1st ODI : मैच से पहले बोले कीवी कप्तान, हमारा ध्यान बस विराट पर

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की तारीफ करते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने कहा कि उनका ध्यान बुधवार (23 जनवरी) से शुरू हो रही वनडे सीरीज के दौरान अपने भारतीय समकक्ष से सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे निपटा जाए इस पर रहेगा। भारतीय कप्तान ने भी विलियम्सन की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक करार दिया।

विलियम्सन ने कहा, ''निश्चित तौर पर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की मैं सराहना करता हूं और उन्हे खेलते हुए देखना पसंद है। वह खेल की सीमाओं को बढ़ा रहे हैं, जो बेहतरीन है।''

उन्होंने कहा कि कोहली जुनूनी और विश्व स्तरीय क्रिकेटर है। विलियम्सन ने कहा, ''वह सम्मानित खिलाड़ी हैं और मैं उसे काफी लंबे समय से जानता हूं लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में बेशक वह विश्व स्तरीय है और हमारा ध्यान उसकी क्रिकेट क्षमताओं पर है कि कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से हम उससे निपट सकते हैं।''

india vs new zealand 2019 squad: पहले वनडे में ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI

विलियम्सन का मानना है कि कोहली जिस जज्बे के साथ अपने क्रिकेट को लेता है उससे वह दुनिया भर में दर्शकों को मैदान पर खींचकर लाता है। कोहली भी विलियम्सन की उपलब्धियों को स्वीकार करने में पीछे नहीं रहे।

उन्होंने कहा, ''विलियम्सन आसानी से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। उसे खेलते हुए देखना शानदार है और निजी तौर पर मुझे उसकी बल्लेबाजी पसंद है और जब वह लय में खेल रहे होते हैं तो दुनिया के सबसे आकर्षक बल्लेबाजों में से एक हैं।''

विराट कोहली ने कहा, ''उन्होंने वर्षों से तीनों प्रारूपों में जैसा प्रदर्शन किया है उससे वह हमेशा से न्यूजीलैंड के लिए ठोस खिलाड़ी रहे हैं।'' भारतीय कप्तान ने कहा कि उनकी टीम विलियम्सन और रॉस टेलर को जल्द आउट करना चाहेगी।''

ICC Awards 2018: विराट कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने

उन्होंने कहा, ''जब वह रन बनाता है तो टीम के लिए जीत दर्ज करना आसान हो जाता है, यही कारण है कि वह टीम की अगुआई कर रहा है और सही दिशा में टीम का मार्गदर्शन कर रहा है। केन बड़ी चुनौती रहेगा और साथ ही रोस्को (रॉस टेलर) और अन्य खिलाड़ी भी।''

कोहली ने कहा, ''आप किसी को कमतर नहीं आंक सकते और वनडे में उनकी बल्लेबाजी मुख्य रूप से केन और रॉस के इर्द-गिर्द घूमती है।'' विलियम्सन का मानना है कि मैकलीन पार्क की पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज

23 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला वनडे मैच (नेपियर) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

26 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

28 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

31 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा वनडे मैच (हैमिल्टन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

03 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां वनडे मैच (वेलिंगटन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज

06 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी-20 मैच (वेलिंगटन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

08 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टी-20 मैच (ऑकलैंड) (11:30 AM भारतीय समयानुसार)

10 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी-20 मैच (हैमिल्टन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का टेलिकास्ट स्टार स्पोर्टस नेटवर्क पर होगा। वहीं, मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगी।

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, के खलील अहमद, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, शुभमन गिल।

टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, के खलील अहमद, शुभमन गिल, विजय शंकर।

पहले 3 मैचों के लिए न्यूजीलैंड टीम:

केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रैंट बाउल्ट, डग ब्रैसवेल, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फग्यूर्सन, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम (विकेटकीपर), कोलिन मुनरो, हेनली निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, रॉस टेलर।

INDvNZ: टीम इंडिया के साथ अनुष्का शर्मा पहुंचीं न्यूजीलैंड, फैन्स बोले- प्लेइंग XI में भी शामिल कर लो