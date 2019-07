CWC 2019: कीवी कप्तान केन विलियमसन बोले- फाइनल कोई नहीं हारा

ICC World Cup 2019 Final, England vs New Zealand: इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल में नाटकीय तरीके से मिली हार से उबरने की कोशिश में जुटे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि फाइनल कोई नहीं हारा है। पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने न्यूजीलैंड से सहानुभूति जताई है। निर्धारित समय और सुपर ओवर में स्कोर बराबर रहने के बाद चौकों छक्कों की संख्या के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। इसके बाद से क्रिकेट जगत हास्यास्पद नियमों की समीक्षा की मांग कर रहा है।

विलियमसन ने न्यूजटाक जेडबी से कहा, ''आखिर में कोई भी फाइनल नहीं हारा, लेकिन खिताब तो एक टीम को देना ही था।'' हार को गरिमा के साथ स्वीकार करने के लिए हर तरफ विलियमसन और उनकी टीम की तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के नियमों का सभी को पहले से पता था।

मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में विलियमसन ने इस नियम के बारे में पूछे जाने पर कहा था, ''आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसे सवाल भी पूछे जायेंगे। मैने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसे सवाल का जवाब दूंगा।'' उन्होंने कहा, ''यह स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमों ने इस पल के लिए काफी मेहनत की थी।'' उन्होंने कहा, ''दो प्रयासों के बाद भी विजेता का निर्धारण नहीं हो सका। इसके बाद जिस तरह से हुआ, कोई भी टीम ऐसा नहीं चाहेगी।''

हार के बाद भी दिल जीतने वाले केन विलियमसन के लिए यह स्वीकार कर पाना मुश्किल है कि चौकों-छक्कों की संख्या के आधार पर उनकी टीम विश्व कप से वंचित रह गई। फिर भी ‘भद्रजनों के खेल’ के इस सबसे ‘भद्र खिलाड़ी’ को कोई गिला-शिकवा नहीं है।

मुस्कुराहट में छिपा दर्द

हार के बाद उनकी मुस्कुराहट में छिपा दर्द दिख रहा था और आंखें निराशा की कहानी बयां कर रही थीं। फिर भी वह काफी संयमित नजर आए। उन्होंने कहा, हंसे या रोएं, यह आपका फैसला है। कोई गुस्सा नहीं है। निराशा है, जो हम सब महसूस कर रहे हैं। पर कुछ चीजें वश में नहीं होतीं।

