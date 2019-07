CWC 2019 Final: केन विलियमसन बने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट'

ICC World Cup 2019 Final, England vs New Zealand: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीत लिया है। सांसें रोक देने वाले फाइनल में रविवार (14 जुलाई) को इंग्लैंड के हाथों कीवी टीम को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन टूर्नामेंट में 578 रन बनाने वाले उसके कप्तान विलियमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' घोषित किया गया। विलियमसन को यह पुरस्कार पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के हाथों मिला।

इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी विश्वकप फाइनल में अपना पहला रन बनाने के साथ ही नया विश्व कप रिकॉर्ड बना दिया। विलियमसन इस तरह एक विश्वकप में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं।

विलियमसन ने फाइनल में 30 रन की पारी खेली। उनके इस विश्वकप में 10 मैचों से कुल 578 रन हो गए हैं और उन्होंने पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है। विलियमसन कप्तान के तौर पर फाइनल से पहले एक विश्वकप में सर्वाधिक रनों के मामले में जयवर्धने की बराबरी पर थे।

