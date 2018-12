VIDEO: जब सचिन-सचिन के नारों से गूंज उठा भुवनेश्वर का कलिंगा हॉकी स्टेडियम

क्रिकेट के मैदान पर 'सचिन...सचिन...' का शोर तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है लेकिन रविवार को हॉकी विश्व कप फाइनल के दौरान कलिंगा स्टेडियम में भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के आते ही यह नारा गूंज उठा। नीदरलैंड्स और बेल्जियम के बीच हॉकी विश्व कप का फाइनल देखने पहुंचे सचिन तेंदुलकर मैच शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले वीवीआईपी गैलरी में नजर आए तो उनकी तस्वीर लेने की दर्शकों में होड़ लग गई। इसके बाद मैच के हाफटाइम के दौरान जब वह मैदान पर उतरे तो कलिंगा हॉकी स्टेडियम मानों क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील हो गया और चारों तरफ 'सचिन...सचिन...' का शोर सुनाई देने लगा।

Enjoyed an incredible final match of #HWC2018, between #BELvNED at #KalingaStadium with Hon’ble Governor, Odisha Prof Ganeshi Lal and little master @sachin_rt. Amazed to witness such enthusiasm for hockey from locals and visiting fans alike! #OdishaCelebratesHockey pic.twitter.com/b6O8GXvedl

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 16, 2018

सचिन ने की भारतीय हॉकी टीम की सराहना

सचिन तेंदुलकर ने इस मौके पर भारत में हॉकी विश्व कप के सफल आयोजन की सराहना की और भारत के नहीं होने के बावजूद पूरी तादाद में स्टेडियम में पहुंचे दर्शकों को धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा,'इस तरह के टूर्नामेंट का भारत में होना और इतना सफल रहना काफी अच्छा है। इससे खेलों को बढावा मिलेगा। मुझे यहां का माहौल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भारत और नीदरलैंड्स के बीच क्वार्टर फाइनल मैच देखा। भारत की टीम युवा है लेकिन उसने अच्छी चुनौती दी। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम पदक जरूर जीतेंगे।'

Feels like old times! @sachin_rt's presence at the Kalinga Stadium drives the crowd wild, much like the cheers the Master Blaster's scintillating performances inspired during his career.#BELvNED #IndiaKaGame #HWCFinal2018 #DilHockey pic.twitter.com/v5RKpYNErL

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 16, 2018

Heartwarming to see the entire nation supporting the Men's #HockeyWorldCup2018. Congrats @Naveen_Odisha @TheHockeyIndia for the world class arrangements. To extend my support, I’ll be coming to the spectacular Kalinga Stadium tomorrow. See you there! @sports_odisha @FIH_Hockey pic.twitter.com/HZyZlH6iL0

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 15, 2018

विदेशी दर्शक यह नजारा देख आश्चर्यचकित थे

दर्शक दीर्घा में मौजूद विदेशी दर्शक जहां यह नजारा देखकर हैरान थे तो आॅस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हॉकी कवरेज के लिए आए खेल पत्रकारों को इसका तजुर्बा था। इंग्लैंड से आए रॉड गिलमोर ने कहा,'सचिन वाकई भारत में क्रिकेट का ही नहीं खेलों का भगवान है। रिटायर होने के इतने साल बाद भी उसका क्रेज बरकरार है।' गौरतलब है कि रोमांच के चरम पर पहुंचे फाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने तीन बार की विश्व चैम्पियन नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर पहली बार विश्व खिताब अपने नाम किया। दोनों ही टीमें निर्धारित समय में गोल नहीं कर सकीं, जिसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूट आउट में गया। इसमें भी दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर रहीें। सडेन डेथ में बेल्जियम ने गोल दागा और नीदरलैंड्स गोल दागने के साथ ही ​चौथी बार खिताब जीतने से भी चूक गया।

It has been a wonderful World Cup hosted in Odisha! This tournament will definitely inspire many young kids to take up Hockey as a sport. All the best to the Netherlands and Belgium teams for the Final today. See you there. #HWC2018 #HumBhiHockey #DilHockey pic.twitter.com/6VCpkwx8oC

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 16, 2018

