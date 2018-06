बटलर के इस बयान से खुश हो जाएंगे धौनी फैन्स, जानिए ऐसा क्या बोल दिया

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को पांच मैचों की सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला गया था। इंग्लैंड ने आखिरी मैच एक विकेट से जीतकर सीरीज 5-0 से अपने नाम की। इस सीरीज के खत्म होने के बाद से महेंद्र सिंह धौनी के नाम पर खूब चर्चा हो रही है। आप सोचेंगे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में धौनी का क्या काम, तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है।

🗣@josbuttler: “It’s right up there with my best performances. I was calm, I was imagining what MS Dhoni would do”



➡️ https://t.co/tPo4Eaf3hp#ENGvAUS pic.twitter.com/jXHQySJxh9