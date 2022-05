Kohli vs Buttler: विराट कोहली के 2016 का रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर जोस बटलर, 10 पारियों के बाद निकले उनसे आगे

अगर जोस बटलर के इस सीजन के परफॉर्मेंस की तुलना 2016 के विराट कोहली से करें तो बटलर पहले 10 पारियों में कोहली से आगे निकल चुके हैं। बटलर पहली 10 पारियों में 588 रन बना चुके हैं।

