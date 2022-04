जॉनी बेयरेस्टो ने बाउंड्री लाइन से सीधे स्टंप्स पर मारा थ्रो, दीपक हुड्डा का हुआ काम तमाम

पंजाब किंग्स के फील्डर जॉनी बेयरेस्टो ने बाउंड्री लाइन से एक ऐसा थ्रो मारा, जिससे लखनऊ सुपर जाएंट्स के बल्लेबाज दीपक हुड्डा को पवेलियन जाना पड़ गया। बेयरेस्टो विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं,

