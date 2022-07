जॉनी बेयरस्टो और मैरिजान कैप ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड, बल्ले से मचाया था तहलका

आईसीसी ने जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ (Player of the Month for June 2022) के अवार्ड की सोमवार को घोषणा कर दी। मेंस क्रिकेट में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) को और वुमेंस वर्ग में साउथ अफ्रीका की मैरिज़ान कैप (Marizanne Kapp) को यह पुरस्कार दिया गया है। बेयरस्टो ने हमवतन जो रूट (Joe Root) और न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) को पछाड़कर यह अवॉर्ड जीता है।

बेयरस्टो ने हाल के समय में शानदार बल्लेबाजी की है। उन्होंने भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक ठोका था और इंग्लैंड को जीत दिलाई थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। वुमेंस क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की मैरिज़ान कैप को जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया।