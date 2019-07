शॉ को लेकर आर्चर का चार साल पुराना ट्वीट वायरल- लोग बोले, भारत में कुंडली देखो भाई

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के पुराने ट्वीट्स काफी वायरल होने लगे हैं। विश्व कप 2019 से ही आर्चर के तमाम पुराने ट्वीट्स वायरल हुए हैं, जो आज के हिसाब से बिल्कुल सच साबित हुए हैं। टीम इंडिया के युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर मंगलवार (30 जुलाई) को बीसीसीआई ने डोपिंग के आरोप में आठ महीने का बैन लगाया। इस बीच आर्चर का 2015 का एक ट्वीट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है 'अनलकी शॉ!'

विश्व कप फाइनल का सुपरओवर हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में उनका चुने जाना, इन सब को लेकर आर्चर काफी साल पहले ट्वीट कर चुके हैं। आर्चर के ये पुराने ट्वीट्स ऐसे हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उनके ट्वीट्स आज के समय के हिसाब से बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। हालांकि 'अनलकी शॉ' ट्वीट उन्होंने पृथ्वी शॉ के लिए नहीं बल्कि ल्यूक शॉ के लिए किया था। उस समय ल्यूक शॉ को फ्रैक्चर हुआ था और आर्चर ने ये ट्वीट उनके लिए किया था। हालांकि अब इस ट्वीट को पृथ्वी शॉ से जोड़कर वायरल किया जा रहा है।

Unlucky shaw — Jofra Archer (@JofraArcher) September 15, 2015

आर्चर के ट्वीट्स पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। एक शख्स ने तो यहां तक लिखा कि भाई तुम भारत में आकर कुंडली देखना शुरू कर दो। आर्चर ने जहां विश्व कप में इंग्लैंड के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की तो वहीं फाइनल मैच में सुपर ओवर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। आर्चर ने सुपर ओवर में जीत के लिए जरूरी 16 रन के लक्ष्य का बचाव किया। न्यूजीलैंड की टीम एक बार लक्ष्य हासिल करती हुई दिख रही थी लेकिन आर्चर ने सिर्फ 15 रन देकर निर्धारित ओवरों में मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई करवा दिया।

आर्चर के 'अनलकी शॉ' ट्वीट पर आए ये मजेदार कमेंट्स

विश्व कप के दौरान ऐसे सच साबित हुए उनके ट्वीट्स

जोफ्रा आर्चर ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि विश्व कप 2019 का एक सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच खेला जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। अब विश्व कप खत्म होने के बाद जोफ्रा आर्चर के पुराने ट्वीट्स एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको भी इन ट्वीट्स को पढ़कर आश्चर्य हो जाएगा। दरअसल, आर्चर ने 2013 से लेकर 2015 के बीच कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो इस विश्व कप में ​सच साबित हुए हैं। आर्चर ने 14 अप्रैल 2013 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 6 गेंदों में 16 रन की बात लिखी थी। इसके बाद उन्होंने 5 जुलाई 2015 को सिर्फ सुपर ओवर लिखते हुए एक ट्वीट किया। फिर आर्चर ने 5 जुलाई 2015 को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सुपर ओवर करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है।

Super over 😊😊😊😊😊😊 — Jofra Archer (@JofraArcher) July 4, 2015

Wouldn't mind a super over — Jofra Archer (@JofraArcher) July 4, 2015

16 from 6 — Jofra Archer (@JofraArcher) April 13, 2013

How new Zealand lost this game?!?!?!?!! — Jofra Archer (@JofraArcher) March 25, 2014