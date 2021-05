सर्जरी के बाद वापसी मैच में जोफ्रा आर्चर ने झटके दो विकेट

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने चोट से उबरने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में सफल वापसी करते हुए दो विकेट लिए। यह पिछले डेढ़ महीने से भी अधिक समय में उनका पहला प्रतिस्पर्धी मैच था। आर्चर ने ससेक्स की तरफ से केंट के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप मैच में गुरुवार को वापसी की और 13 ओवरों में 29 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने जॉक क्राउली और केंट के कप्तान बेल ड्रूमंड को आउट किया और विरोधी टीम को 145 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई।

Thought we'd seen @JofraArcher's first ball to Zak Crawley yesterday somewhere before... 😅



Throwback to their net session at Hove last summer! 🔥 pic.twitter.com/qBMhb4q2EQ