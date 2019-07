जोफ्रा आर्चर के इन ट्वीट्स को पढ़कर आश्चर्य से खुली रह जाएंगी आपकी आंखें

इंग्लैंड ने सुपर ओवर तक खिंचे फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को बाउंड्री काउंट के आधार पर हराकर पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का खिताब उठाया। इंग्लैंड की इस विश्व कप जीत में उसके तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का योगदान अहम रहा। आर्चर ने जहां पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की तो वहीं फाइनल मैच में सुपर ओवर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। आर्चर ने सुपर ओवर में जीत के लिए जरूरी 16 रन के लक्ष्य का बचाव किया। न्यूजीलैंड की टीम एक बार लक्ष्य हासिल करती हुई दिख रही थी लेकिन आर्चर ने सिर्फ 15 रन देकर निर्धारित ओवरों में मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई करवा दिया।

Super over 😊😊😊😊😊😊

आर्चर को लोग बुलाने लगे हैं टाइम मशीन

कैरिबियाई मूल के जोफ्रा आर्चर के लिए यह विश्व कप यादगार रहा। विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले ही आर्चर इंग्लैंड की ओर से खेलने के लिए योग्य हुए। उन्हें ईसीबी ने विश्व कप टीम में मौका दिया और आर्चर ने अपने बोर्ड को निराश नहीं किया। जोफ्रा ने विश्व कप के 11 मैचों में कसी हुई गेंदबाजी की और कुल 20 विकेट चटकाए। विश्व कप के दौरान इयोन मोर्गन को जब भी मैच फंसता हुआ नजर आता वह गेंद आर्चर को सौंपते और यह तेज गेंदबाज विकेट लेकर अपने कप्तान को निराश नहीं होने देता। लेकिन विश्व कप के दौरान और उसके बाद भी जोफ्रा आर्चर के प्रदर्शन से ज्यादा उनके ट्वीट्स सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

Wouldn't mind a super over

जोफ्रा आर्चर के ट्वीट्स सच साबित हो रहे

जोफ्रा आर्चर ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि विश्व कप 2019 का एक सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच खेला जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। अब विश्व कप खत्म होने के बाद जोफ्रा आर्चर के पुराने ट्वीट्स एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको भी इन ट्वीट्स को पढ़कर आश्चर्य हो जाएगा। दरअसल, आर्चर ने 2013 से लेकर 2015 के बीच कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो इस विश्व कप में ​सच साबित हुए हैं। आर्चर ने 14 अप्रैल 2013 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 6 गेंदों में 16 रन की बात लिखी थी। इसके बाद उन्होंने 5 जुलाई 2015 को सिर्फ सुपर ओवर लिखते हुए एक ट्वीट किया। फिर आर्चर ने 5 जुलाई 2015 को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सुपर ओवर करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है।

16 from 6

जोफ्रा आर्चर के पुराने ट्वीट्स हुए वायरल

जोफ्रा आर्चर ने एक और ट्वीट 25 मार्च 2014 को किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, 'न्यूजीलैंड यह मैच हार कैसे सकता है?' इसके बाद उन्होंने 3 अगस्त 2015 को एक ट्वीट किया जिसमें वह किसी नियम को कोसते हुए लिखा था, 'यह कैसा स्टुपिड रूल है?' अब यदि आप आर्चर के इन सारे ट्वीट्स को एक संदर्भ में देखें तो पता चलता है कि उन्होंने विश्व कप 2019 की भविष्यवाणी चार से पांच साल पहले ही कर दी थी। विश्व कप 2019 में फाइनल मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 16 रन बनाने थे। गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर ही कर रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 15 रन बना सकी और मुकाबला टाई रहा। इस दौरान ओवरथ्रो और बाउंड्री काउंट रूल को लेकर आईसीसी की आलोचना भी हुई। अब आश्चर्य की बात यह है कि जोफ्रा आर्चर के सभी पुराने ट्वीट्स इस विश्व कप में हूबहू सही साबित हुए...

How new Zealand lost this game?!?!?!?!!