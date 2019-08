इंग्लैंड की अप्रत्याशित जीत को लेकर 2013 में जोफ्रा ने किए थे TWEETS!

Jofra Archer: Ben Stokes: England vs Australia: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जितना अपनी गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, उतना ही अपने ट्वीट्स के लिए भी जाने जाते हैं। विश्व कप से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी है। जोफ्रा आर्चर के कई पुराने ट्वीट्स विश्व कप के समय भी वायरल हुए थे, जो इस समय के हिसाब से एकदम सटीक बैठते थे। अब हेडिंग्ले टेस्ट के बाद आर्चर ने खुद अपने 2013 के ऐसे ट्वीट्स शेयर किए हैं, जो इस मैच से काफी इत्तेफाक रखते हैं।

एक ट्वीट में आर्चर ने स्टोक्स के लिए किया था और दूसरा रनों का पीछा करने को लेकर लिखा था। आर्चर ने इन दोनों ट्वीट्स को एक बार फिर शेयर किया है और फैन्स इस पर मजेदार जवाब दे रहे हैं। विश्व कप फाइनल मैच सुपर ओवर तक पहुंचा था और तब भी आर्चर के पुराने सुपर ओवर वाले और रन वाले ट्वीट्स काफी वायरल हुए थे।

आर्चर ने 2013 में दो ट्वीट्स किए थे, जिसमें एक में लिखा था, 'Played Stokes' और दूसरे में लिखा था, 'Best run chase I see in my life' (मेरी जिंदगी में बेस्ट रन चेज़ जो मैंने देखा) इंग्लैंड ने ऑस्ट्रलिया के खिलाफ एक विकेट से जीत दर्ज की। स्टोक्स ने नॉटआउट सेंचुरी जड़ी, जबकि जैक लीच ने नॉटआउट 1 रन बनाया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने एशेज सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जबकि दूसरा टेस्ट दोनों टीमों के बीच ड्रॉ पर खत्म हुआ था।

