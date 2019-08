VIDEO: स्टीव स्मिथ जमीन पर कराहते रहे और आर्चर हंसते रहे, भड़के फैन्स

Ashes 2019, England vs Australia, 2nd Test at Lords: ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार (17 अगस्त) को जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) के बाउंसर से गर्दन पर चोट लगने के बावजूद दोबारा क्रीज पर उतरे, लेकिन आठ रन से लगातार तीसरी पारी में शतक जमाने से चूक गए। स्मिथ को दिन के दूसरे सत्र में आर्चर की गेंद पर चोटिल होने के कारण क्रीज छोड़नी पड़ी थी। जब स्मिथ को गर्दन पर गेंद लगी तो वह जमीन पर लेट गए। स्मिथ जमीन पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे। ऐसे में जोफ्रा आर्चर मैदान पर जोस बटलर के साथ खड़े हुए हंस रहे थे। आर्चर की इस हरकत पर फैन्स उनसे खासे नाराज हैं।

लॉर्डस मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक गेंद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को कान के नीचे गर्दन पर लगी। आर्चर की 92.3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से की गई गेंद उनके गर्दन और सिर के बीच वाले हिस्से में लगी। गेंद लगने के बाद स्मिथ मैदान पर गिर गए और थोड़ी देर बाद रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए।

स्टीव स्मिथ को जब गेंद लगी तब वह 152 गेंदों पर 80 रन बना चुके थे। जैसे ही गेंद लगी इंग्लैंड के कुछ और खिलाड़ी स्मिथ के पास आकर खड़े हो गए। फीजियो ने मैदान पर स्मिथ को देखा और फिर उन्हें बाहर ले गए। स्मिथ मुंह के बल नीचे गिर गए। उन्होंने जो हेलमेट पहन रखा था उस पर गर्दन के बचाव की सुविधा नहीं थी। हेलमेट में इस तरह की व्यवस्था फिलिप ह्यूज की 2014 में सिडनी में एक घरेलू मैच में बाउंसर लगने से हुई मौत के बाद की गई थी।

That's smashed him right on the side of his head and Smith is down on the floor. 92.4mph bouncer.#Ashes #Smith #JofravsSmith pic.twitter.com/DLOCwIMxid — ʇıɯ∀ (@AmitKeMit) August 17, 2019

जब मैदान पर स्टीव स्मिथ का इलाज चल रहा था, उस वक्त जोफ्रा आर्चर मैदान पर हंसते हुए कैमरे में कैद हुए। जोफ्रा आर्चर मैदान पर जोस बटलर के साथ खड़े हुए हंस रहे थे। ऐसे में फैन्स उनसे खासे नाराज हुए और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई।

6 short balls in an over and a half. Where did you think this was going to end up Archer?



And you’re cracking up laughing.



Shit Bloke#Ashes19 #ENGvsAUS pic.twitter.com/HOS16QUj7R — Ed (@terkey76) August 17, 2019

I know it’s Test cricket and it’s brutal but that was one of the nastier hits you’ll see. Absolutely flush to the head. Archer laughing doesn’t sit comfortably with me. Am I alone? — Neroli Meadows (@Neroli_M_FOX) August 17, 2019

Don’t mind seeing the hostility from Archer, very reminiscent of Johnson 13-14 Ashes. But reckon when you hit someone: 1. You go and check on them and 2. You have enough class not to laugh. #Ashes19 #Ashes — James Mottershead (@mottersjames) August 17, 2019

OK, I’m going to give @JofraArcher the benefit of the doubt; maybe he was laughing about something else when he felled #SteveSmith. Not happy with Eng fans who continue to boo Smith even after his heroics. Move on! #Ashes19 — Geoffrey Denman (@geoffdenman) August 17, 2019

Jofra Archer not checking on Steve Smith after the nasty blow on the latter’s neck but laughing instead,says a lot about him as a sportsman.

I hope,he gets a taste of own medicine soon.



Archer,on the rader now.#Ashes19 #Archer — Aayushi Rathi🇮🇳 (@AayushiRathi10) August 17, 2019

For all Archer’s bravado & short shit ( plus the horrendous coverage of it all ) he didn’t get Smith out - he hit him with a bumper. Well done champ. You turn your back & walk back to your bowling mark giggling like a school kid & look at the scoreboard - you didn't get him out — Liam Pickering (@lennyp23) August 17, 2019

I understand that the #Ashes is competitive, but Archer giggling as Steve Smith lay stricken was hard to watch. It’s hard not think of Philip Hughes. #noclass pic.twitter.com/zx61UvOAZh — Craig Eldred (@CraigSEldred) August 17, 2019

after Archer hit Steve Smith in the head & was flat on the pitch, possibly badly hurt stunned Australians thought of Phil Hughes. this lot had a giggle #Ashes19 #Ashes pic.twitter.com/xR9AtTLIYA — Nathaniel Bane (@natbane) August 17, 2019

स्मिथ जब बाहर गए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर छह विकेट पर 203 रन था। स्मिथ जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। स्मिथ इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं। उन्होंने बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इस बल्लेबाज ने दोनों पारियों में शतक जमाए थे।

Two sensational talents

One incredible #Ashes contest

Our best wishes are with Steve Smith pic.twitter.com/BRlLrqR7Hm — England Cricket (@englandcricket) August 17, 2019

उन्होंने, हालांकि मैदान पर वापसी की और आखिर में 92 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इस तरह से सीरीज में वह पहली बार शतक नहीं जमा पाए। स्मिथ ने 46 मिनट तक मैदान से बाहर रहने के बाद पीटर सिडल के आउट होने पर फिर से क्रीज पर संभाली। इसके बाद उन्होंने क्रिस वोक्स की जो दूसरी और तीसरी गेंद खेली उस पर चौके लगाए। लेकिन जब वह 92 पर थे तब उन्होंने वोक्स की गेंद को छोड़ दिया जो उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर गई। इस बार भी दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी सराहना की।