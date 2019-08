जोफ्रा आर्चर ने 6 साल पहले ही बल्लेबाजों को दे दी थी ये चेतावनी

Ashes 2019, England vs Australia 2nd Test at Lords: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। विपक्षी टीम के गेंदबाज उनके सामने असहाय से नजर आ रहे थे। स्मिथ अपने तीसरे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक जोफ्रा आर्चर ने एक बाउंसर डाली। गेंद स्मिथ की गर्दन पर लगी। स्मिथ मैदान पर लेट गए। फिजियो मैदान पर आए और स्मिथ को मैदान से बाहर जाना पड़ा। स्मिथ और आर्चर की इस घटना के बाद जोफ्रा आर्चर का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने बल्लेबाजों को दो हेलमेट खरीदने की सलाह दी थी।

हालांकि, जोफ्रा आर्चर की बाउंसर से चोटिल हुए स्टीव स्मिथ दोबारा बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे, लेकिन उन्हें दूसरी पारी में उन्हें टेस्ट से बाहर जाना पड़ा। स्मिथ उस समय 80 रन पर खेल रहे थे, जब आर्चर की गेंद उनकी गर्दन पर लगी। वह दोबारा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन 92 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दूसरी पारी में वह नहीं खेले और तीसरे टेस्ट में भी उनका खेलना संदिग्ध माना जा रहा है।

जब स्टीव स्मिथ गर्दन पर बॉल लगने की वजह से जमीन पर लेट गए थे, तब आर्चर की हंसते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। उनकी इस हरकत की काफी आलोचना हुई थी। हालंकि, बाद में उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सफाई भी दी थी। अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर आर्चर का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है।

जोफ्रा आर्चर का यह ट्वीट 5 मार्च 2013 का है। इस ट्वीट को करते हुए उन्होंने लिखा है- सभी बल्लेबाजों को 2 हेलमेट खरीद लेने चाहिए, क्योंकि जब हम मिलेंगे तो ये इस्तेमाल में आएंगे।

All batsmen buy 2 helmets cause went we meet they will be in use ..