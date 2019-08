ENG vs AUS: इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में पूरा किया कैचों का सैकड़ा

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने लीड्स टेस्ट मैच में अपने करियर का 100वां कैच लपका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर जेम्स पैटिंसन को दूसरी स्लिप में कैच किया। इससे पहले जो रूट बेन स्टोक्स की गेंद पर स्लिप में फील्डिंग करते हुए ही मार्नस लाबुशेन का कैच ड्रॉप किया था। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट कैच लेने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक के नाम दर्ज है।

WATCH: Highlights from Day 3 of the third @Specsavers #Ashes Test as a fine innings from @root66 gave us a chance 👇