वर्ल्ड कप 2019 में एमएस धोनी के रन आउट पर फेंस ने पूछा ये सवाल, तो जिमी नीशाम ने दिया ये दिलचस्प जवाब

वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2019 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत ने 9 मैचों में से 8 मैच जीतकर लीग में टॉप स्थान हासिल किया था। भारत ने 240 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 31 ओवर में 92 रन देकर 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रवींद्र जडेजा और एमएस धोनी के रूप में वापसी की। इन दोनों के बीच 116 रनों की साझेदारी हुई थी।

भारतीय फैंस को विश्वास था कि धोनी भारत को जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचा देंगे। लेकिन 49वें ओवर में मार्टिन गुप्टिल के एक शानदार डायरेक्ट थ्रो पर धोनी रन आउट हो गए। भारत को इस मैच में 18 रन से हार मिली और भारत का तीसरी बार वनडे वर्ल्डकप जीतने का सपना टूट गया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशाम से एक फेंस ने से धोनी से पूछा कि धोनी रन आउट होने से पहले और उसके बाद वो कैसा महसूस कर रहे थे। इस पर नीशाम ने जबाव दिया कि, "पहले- कूल, हम शायद जीत सकते हैं। बाद में- कूल, हम पक्का जीत जाएंगे।"

