बाउंड्री वाले नियम को हटाने के बाद ICC पर भड़के नीशम, जानें क्या कहा

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में विवादित बाउंड्री नियम को हटा दिया है। इस नियम के हटाने के ऐलान के बाद उपविजेता रही न्यूजीलैंड टीम के जिम्मी निशाम आईसीसी पर भड़क गए हैं। जिम्मी ने ट्वीट कर इस नियम को हटाने पर आईसीसी की टांग खिंचाई की है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर भी टाई हो गया था, जिसके बाद फैसला बाउंड्री नियम से हुआ था।

वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी के इस बाउंड्री नियम की जमकर आलोचना हुई थी। अधिकतर लोगों का यही कहना था कि यह नियम सही नहीं है और इसे हटा देना चाहिए। आईसीसी ने अब वर्ल्ड कप तीन महीने बाद इस नियम को हटा दिया है। इस नियम को अब इतनी देर से हटाने पर भी आईसीसी को आलोचना झेलनी पड़ रही है।

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिम्मी ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से ट्वीट करते हुए लिखा है- “एजेंडा में अगला कदम: टाइटेनिक पर आइस स्पोटर्स के लिए अच्छी दूरबीन।”

Next on the agenda: Better binoculars for the Ice spotters on the Titanic https://t.co/nwUp4Ks3Mp