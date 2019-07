विश्व कप फाइनल के सुपर ओवर में जिमी नीशम के छक्का मारते ही उनके कोच ने ली अंतिम सांस

न्‍यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल के सुपर ओवर में जब छक्‍का जमाया तो उनके कोच डेविड जेम्‍स गॉर्डन ने उसी वक्त अपनी आखिरी सांस ली। गॉर्डन की बेटी लियोनी ने बताया कि जब नीशम ने सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर छक्‍का जमाया तो उनके पिता ने सांस लेना बंद कर दिया। गौरतलब है कि निर्धारित ओवरों में मैच टाई छूटने के बाद न्‍यूजीलैंड की टीम सुपर ओवर में 16 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। सुपर ओवर में भी मैच टाई रहा और बाउंड्री काउंट ज्यादा होने पर इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित किया गया। गॉर्डन ने जिमी नीशम के अलावा लॉकी फर्ग्‍यूसन को भी कोचिंग दी है। उन्हें क्रिकेट कोचिंग का 25 साल से ज्‍यादा का अनुभव था।

Dave Gordon, my High School teacher, coach and friend. Your love of this game was infectious, especially for those of us lucky enough to play under you. How appropriate you held on until just after such a match. Hope you were proud. Thanks for everything. RIP