VIDEO: विराट कोहली को आउट कर रिचर्डसन ने ऐसे मनाया जश्न

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में भारत की शुरुआत काफी खराब रही। भारत ने महज 4 रनों के कुल स्कोर पर अपने तीन बडे़ विकेट गंवा दिए थे। शिखर धवन (0), विराट कोहली (03), अंबाती रायडू (o) पर पवेलियन लौट गए है। इन विकेटों में कप्तान विराट कोहली का विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा झटका रहा।

पहले ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन गोल्डन डक होकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद कप्तान विराट कोहली मैदान पर आए, लेकिन चौथे ओवर में झाय रिचर्डसन ने भारत को बड़ा झटका दिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कप्तान कोहली को 3 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी।

विराट कोहली सीधा शॉर्ट लेग के फील्डर मार्कस स्टोइनिस के हाथ में कैच दे बैठे। स्टोइनिस को अपनी जगह से जरा भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ी। विराट कोहली का विकेट हासिल करने के बाद रिचर्डसन काफी खुश नजर आए।

विराट कोहली को आउट करके रिचर्डसन इतने खुश थे कि खुशी के मारे मैदान पर ही उछलने लगे और साथियों के साथ जश्न मनाया।

