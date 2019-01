VIDEO: ऑेस्ट्रेलियाई गेंदबाज बना 'कैप्टन किलर', विराट के बाद इस कप्तान को बनाया शिकार 

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इस वक्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में नंबर 1 पर हैं। साल 2018 में वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एक ही गेंदबाज का शिकार बने। तीनों वनडे मैचों में झाय रिचर्डसन ने ही विराट कोहली को आउट किया। कप्तान विराट कोहली को आउट करने वाले रिचर्डसन लगता है कप्तानों का शिकार करने के विशेषज्ञ बन गए हैं।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के इस उभरते तेज गेंदबाज ने अब श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में फिर से कप्तान को अपना शिकार बनाया है। जब ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पेन ने गाबा टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पहले दिन उन्हें गेंद सौंपी। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में लाहिरु थिरुमाने को लगभग एलबीडब्ल्यू आउट कर ही दिया था, लेकिन वह बच गए। इसके बाद अगले ही ओवर में 22 साल के रिचर्डसन ने अपनी पेस और स्विंग से श्रीलंका के कप्तान दिनेश चांदीमल को 5 रन पर आउट कर दिया।

झाय रिचर्डसन की गेंदबाजी में उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है। उनके मन में किसी भी बल्लेबाज को लेकर कोई नर्वसनेस नहीं दिखती है। उनकी गेंद ने दिनेश चांडीमल के बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और जो बर्न्स के हाथों में पहुंच गई। उन्होंने डाइविंग कैच पकड़ा। यह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी और झाय रिचर्डसन की पहली टेस्ट विकेट थी।



Oh, what a feeling for Jhye Richardson! #AUSvSL | @toyota_aus pic.twitter.com/3vYhd7DIs8

बता दें कि भारत के खिलाफ पहले वनडे में रिचर्डसन ने 4 विकेट झटके थे, जिसकी मदद से मेजबान टीम ने 34 रन से जीत दर्ज की थी। इस सीरीज के दौरान विराट कोहली को तीन बार आउट करने के इनाम के तौर पर उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया।

Jhye Richardson goes BANG, BANG in a stunning start with the ball from the Aussies!#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/IsNq1ALGoh