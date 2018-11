कश्मीर मुद्दे पर शाहिद अफरीदी के बयान से भड़के जावेद मियांदाद, जानिए क्या कहा?

कश्मीर मुद्दे पर शाहिद अफरीदी की ओर से की गई टिप्पणी पर पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया है। कश्मीर पर अफरीदी की विवादित टिप्पणी से पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद काफी नाराज हैं। उन्होंने अफरीदी से किसी संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से पहले सोचने के लिए कहा है। मियांदाद ने अपने देश के क्रिकेटरों को विवादों से बचने के लिए राजनीतिक और अन्य संवेदनशील मसलों पर अपनी राय रखने से बचने की सलाह दी है। पूर्व स्टार आॅलराउंडर शाहिद अफरीदी की ओर से कश्मीर मसले को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद उन्होंने यह बात कही। मियांदाद ने कराची में मीडिया से बातचीत में कहा,'मैं यही कहूंगा कि जो अफरीदी ने कहा, वह उचित नहीं था और इससे बचा जा सकता था। क्रिकेटरों को सियासी और अन्य संवेदनशील मसलों पर बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने रिटायर होने तक क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहिए और उसके बाद नए करियर के बारे में सोचना चाहिए।'

My comments are being misconstrued by Indian media! I'm passionate about my country and greatly value the struggles of Kashmiris. Humanity must prevail and they should get their rights.

शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान से कश्मीर नहीं संभलेगा

इससे पहले शाहिद अफरीदी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए ट्विटर पर लिखा,'भारतीय मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया। मैं अपने देश को लेकर काफी जज्बाती हूं और कश्मीरियों के संघर्ष की कद्र करता हूं। इंसानियत बनी रहनी चाहिए और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरल हो रही वीडियो क्लिप अधूरी है और उनकी बात को भारतीय मीडिया ने संदर्भ से इतर पेश किया गया। गौरतलब है कि शाहिद अफरीदी का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उसके चार प्रांत (पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा) ही नहीं संभल रहे वह कश्मीर क्या संभालेगा।

My clip is incomplete & out of context as what I said before that is missing.Kashmir is unresolved dispute & under brutal Indian occupation. It must be resolved as per UN resolution. Myself along with every Pakistani support Kashmiri freedom struggle. Kashmir belongs to Pakistan.