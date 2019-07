ICC WC2019: जावेद अख्तर ने बताया क्यों धौनी को नहीं लेना चाहिए संन्यास, लोगों ने किया TROLL

ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप 2019 में टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल मैच में मिली हार के साथ खत्म हो गया। इस हार के बाद से ही लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि महेंद्र सिंह धौनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि धौनी भारत लौटने के बाद संन्यास की घोषणा कर देंगे। हालांकि सेमीफाइनल में मिली हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने साफ कहा था कि धौनी ने अपने संन्यास लेने की कोई जानकारी नहीं दी है।

मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ने ट्विटर के जरिए धौनी से अपील की थी कि वो अभी संन्यास लेने के बारे में ना सोचें और अब इस जावेद अख्तर ने भी धौनी के लिए एक खास ट्वीट किया है। अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, 'एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर या एक विकेटकीपर के तौर पर धौनी अभी बहुत डिपेंडेबल और भरोसेमंद हैं। विराट खुद भी इस बात को ग्रेस के साथ स्वीकार करते हैं कि धौनी की खेल की समझ से टीम को फायदा मिलता है। हर कोई देख सकता है कि उनके अंदर कितना क्रिकेट बचा है। तो उनके संन्यास के बारे में बात ही क्यों करना।'

As a middle order batsman or a WK M S Dhoni is a totally dependable n trustworthy. Virat is graceful enough to accept that Dhoni’s understanding of game is an advantage for the team .One can see that a lot of cricket is still left in Him . Why even talk about his retirement

अख्तर को इस ट्वीट के लिए ट्रोल भी किया गया है। धौनी ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हाफसेंचुरी जड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वो टीम को जीत भी दिला देंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रनआउट होकर पवेलियन लौटे। धौनी के रनआउट होते ही टीम इंडिया का विश्व कप के फाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया था।

People are talking of his retirement due to his slow batting from last 2 Years, yes you are right that he still has lots of ability to play cricket for India but the requirement is just the Old Aggressive Dhoni...NOT THIS ONE...Who is Playing so Slow. We all love Dhoni..@msdhoni