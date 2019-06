ICC CWC 2019: चोटिल विजय शंकर को लेकर बुमराह ने कहा कि वह ठीक हैं

भारतीय टीम के ऑलराउंडर विजय शंकर के पैर के अंगूठे में बुधवार को बारिश से प्रभावित अभ्यास सत्र के दौरान गेंद लग गई। जिसके कारण वह गुरुवार के अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए नहीं उतरे। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर गेंद शंकर के पैर में लगी और वह दर्द से कराहने लगे। बुमराह से जब पूछा गया कि क्या उन्हें नेट पर अपनी टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ थोड़ी धीमी गेंदबाजी करनी चाहिए तो उन्होंने तेज गेंदबाजों वाला जवाब दिया।

"Shikhar will be missed, but important to move on and keep going" - @Jaspritbumrah93 💪💪👍 #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/u5wvdANA8Q

No Bhuvneshwar Kumar? @Jaspritbumrah93 is confident irrespective of his bowling partner at the other end 😎😎 #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/yytwp6o3Y4

बुमराह ने कहा कि शंकर ठीक हैं

उन्होंने कहा, 'हम निश्चित रूप से किसी बल्लेबाज को चोटिल नहीं करना चाहते। कभी- कभार जब आप नेट पर खेलते हो तो कोई भी बल्लेबाज से यह नहीं कहता कि हिट मत करना। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे (शंकर) को गेंद लग गई। यह खेल का हिस्सा है। लेकिन वह ठीक है।' गुरुवार को शंकर चप्पल पहने थोड़े लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। बाद में उन्होंने जॉगिंग की कोशिश भी की लेकिन नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने कुछ बेसिक अभ्यास किया जबकि अन्य खिलाड़ियों ने सामान्य क्षेत्ररक्षण ड्रिल और नेट सत्र में हिस्सा लिया।

All-rounder @vijayshankar260 is just happy he got to bat a few balls in the nets 😁😁. There is something more coming soon from VJ.



Watch this space for more 😉😉 #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/bgKctQDCLS