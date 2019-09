INDvsWI: हैट्रिक जड़ने के बाद जसप्रीत बुमराह ने किया ये ट्वीट

India vs West Indies 2019, 2nd Test at Sabina Park: भारत के लिए टेस्ट हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन चुके जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की घातक गेंदबाजी के आगे बेबस वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने जमैका सबीना पार्क मैदान पर जारी दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार (31 अगस्त) को अपनी पहली पारी में 87 रनों पर सात विकेट गंवा दिए हैं। अपनी शानदार बॉलिंग के दम पर रिकॉर्ड बनाने वाले जसप्रीत बुमराह ने ट्वीट कर अपनी फीलिंग शेयर की है।

जसप्रीत बुमराह भारत के लिए टेस्ट हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पारी के नौवें ओवर में तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को आउट कर यह कारनामा कर दिखाया। बुमराह ने नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर डैरेन ब्रावो (4), तीसरी गेंद पर शाहमार ब्रूक्स (0) और चौथी गेंद पर रोस्टन चेज (0) को आउट कर हैट्रिक पूरी कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया।

इस शानदार रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करने के बाद जसप्रीत ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक ट्वीट किया। बुमराह ने ट्वीट करते हुए लिखा- एक दिन जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जसप्रीत बुमराह ने 9.1 ओवर में 16 रन देकर 6 दिए। उनके तीन ओवर मेडन रहे और इकोनॉमी 1.74 की रही।

A day I won’t forget 💥🇮🇳🦁 pic.twitter.com/MnAfCoh20T — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) September 1, 2019

सोशल मीडिया पर भी जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हो रही है।

बता दें कि जसप्रीत बुमराह के अलावा हरभजन सिंह ने साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को आउट करते हुए हैट्रिक पूरी की थी। वह भारत के लिए पहली टेस्ट हैट्रिक थी।

इसके बाद 2005 में इरफान पठान ने कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सलमान बट्ट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट कर हैट्रिक पूरी की। अगली हैट्रिक के लिए हालांकि भारत को 14 साल का इंतजार करना पड़ा।

बुमराह की हैट्रिक टेस्ट इतिहास की 44वीं हैट्रिक है। साल 2017 में इंग्लैंड के मोइन अली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक पूरी की थी और अब जाकर बुमराह ने अगली हैट्रिक पूरी की है।