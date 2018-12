VIDEO: जसप्रीत बुमराह के जिस स्लो यॉर्कर की हो रही तारीफ, उसके पीछे था रोहित शर्मा का दिमाग

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी तीसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम की पहली पारी में छह विकेट चटकाने वाले भारतीय यॉर्कमैन जसप्रीत बुमराह की स्लो यॉर्कर गेंद की हर कोई तारीफ कर रहा है। बुमराह ने मैच के तीसरे दिन लंच से ठीक पहले एक बेहतरीन स्लो यॉर्कर पर शॉन मार्श को पगबाधा आउट किया। बुमराह की इस स्लो यॉर्कर की क्रिकेट विशेषज्ञ भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन खुद जसप्रीत बुमराह ने इसकी सफलता का श्रेय रोहित शर्मा को दिया है।

जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा ने दिया था स्लो यॉर्कर का आइडिया

उन्होंने दिन का खेल खत्म होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'जब मैं लंच से पहले गेंदबाजी कर रहा था, तो उस समय विकेट धीमी थी और गेंद भी सॉफ्ट हो गया था। लंच से पहले आखिरी गेंद पर रोहित मिडऑफ पर खड़े थे।' जसप्रीत बुमराह ने कहा, 'रोहित शर्मा ने मुझसे कहा यह आखिरी गेंद है, तू धीमी गेंद का इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वनडे में करता है।' इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि कुछ नया नहीं हो रहा था। मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की। मैं खुश हूं कि हमारी योजना सफल हुई और आखिरी गेंद पर हमें विकेट मिला। मुझे विश्वास है कि जब भी मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा तब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मौजूद रहूंगा।'

Yorker of the day by #Bumrah

Jasprit Bumrah blows down the Australian innings with his superb performance - 33/6

Australia - 151 all out ; IND - 443/7d ; 19/0 #INDvAUS #AUSvIND pic.twitter.com/CsJws0acBX