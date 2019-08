INDvsWI: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर किया बड़ा कारनामा, फैन्स कर रहे वाह-वाह

India vs West Indies 2019, 1st Test at Antigua: 'मैन ऑफ द मैच' और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (102) के शतक के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (7 रन पर 5 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार (25 अगस्त) को मेजबान वेस्टइंडीज को 318 रनों से करारी मात देकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने कुछ ऐसा करके दिखाया है, जो आजतक भारत का कोई गेंदबाज नहीं कर सका है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि एशियन देशों में कोई बॉलर यह कारनामा नहीं कर पाया है।

अजिंक्य रहाणे के शतक के बाद जसप्रीत बुमराह ने स्विंग गेंदबाजी का खूबसूरत नमूना पेश करके भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में बड़ी जीत दिलाई। भारत की टेस्ट क्रिकेट में यह चौथी सबसे बड़ी जीत है। वहीं, घर के बाहर उसकी यह सबसे बड़ी जीत है। चौथे दिन के खेल में जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 8 ओवर में महज 7 रन देकर 5 विकेट झटके और इतिहास रच दिया।

जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में चौथी बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया और एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल, बुमराह साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने इन चार देशों की अपनी पहली यात्रा के दौरान भी यही किया था। उन्होंने ये कारनामा महज 11 टेस्ट मैचों में किया है।

वकार यूनिस, वसीम अकरम, कपिल देव, मुरली मुथैया, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह जैसे दिग्गज भी अपने करियर में यह कमाल नहीं कर पाए जो, बुमराह ने बहुत कम वक्त में कर दिखाया है। कार्लोस ब्रैथवेट, जॉन कैंपबेल, डैरेन ब्रावो, शाई होप और जेसन होल्डर दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए बने। जसप्रीत बुमराह की इस उपलब्धि के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं।

Bumrah ( 5/7 today vs WI) became the first bowler from Asia to take five-wicket hauls in Australia, England, South Africa and the West Indies, in only his 11th Test.#Bumrah #JaspritBumrah #indiavswestindies https://t.co/Rq3fEYRGkq pic.twitter.com/ETlQ6W3iYu — twdownload (@twdownload) August 26, 2019

He's not only the first Indian, but the FIRST ever bowler from ASIAN countries to take five-wicket hauls in all these 4 countries.



Waqar, Wasim, Kapil, Murali, Kumble, Harbhajan... none of them could do so! — Bharath Seervi (@SeerviBharath) August 25, 2019

Boom Boom @Jaspritbumrah93 with ball and @benstokes38 with bat are doing their bit to sell Cricket Worldwide. What an incredible era to be alive. Fast bowling and All round Cricket in the Peak of this generation. #JaspritBumrah #BenStokes #TestCricket — Amit Pokharel (@AmitPokharel4) August 26, 2019

#TeamIndia bowling 🎳 looked specially pernicious with #JaspritBumrah leading the charge, the slight hint of swing into the left handers 🤚 saw wickets cartwheeling 🤸‍♂️the last wicket irritated 😤 for a while before the dramatic catch by #RishabPant good win #INDvWI #WIvIND pic.twitter.com/1u58stk1qs — Nisar 🏏 🍿 🕋🏛 (@ahmeds027) August 26, 2019

What a dream spell by #JaspritBumrah . I saw the highlights now. I was like, wow! He's truly No.1. Feels proud that now we have a No.1 bowler like him.#WIvIND — Ankit Sharma🇮🇳 (@ankit2489786) August 26, 2019

Phenomenal bowling by #JaspritBumrah #WIvsIND What a bowler, India are lucky to have. Learn From him Australia. What The heck you where bowling yesterday. Bring in Starc #TheAshes2019 #Ashes2019 — manoj prabhakar (@SmanoManoj) August 26, 2019

बता दें कि मैच के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह ने विकेट लेने की शुरुआत की और फिर इशांत शर्मा ने उसमें उनका बराबर का साथ दिया। बुमराह ने अपने पहले ओवर में ही क्रेग ब्रैथवेट को विट के पीछे कैच कराया और फिर अपने अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (07) का विकेट थर्राया। बुमराह की गेंद पर कोहली ने शिमरोन हेटमायर (एक) का कैच छोड़ा। बुमराह ने अपने चौथे ओवर में तुरंत डैरेन ब्रावो (02) का विकेट हवा में लहराया। उन्होंने टी-ब्रेक के बाद शाई होप (02) का ऑफ स्टंप उखाड़कर वेस्टइंडीज को आगे भी राहत नहीं लेने दी।

जसप्रीत बुमराह को खेलना बेहद मुश्किल था और उन्होंने होल्डर (08) को जीवनदान का फायदा नहीं उठाने दिया और जल्द ही उनका भी ऑफ स्टंप हवा में लहरा दिया। इस तरह से वह चौथी बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने में सफल रहे।