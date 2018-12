AUSvsIND: भारतीय पिचों पर सीखे गए गुण का जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न में उठाया फायदा

मेलबर्न टेस्ट मैच में 6 विकेट झटकर ऑस्ट्रेलिया को हार की दहलीज पर ढकेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने इस प्रदर्शन का श्रेय डोमेस्टिक क्रिकेट में हासिल किए गए अनुभव को दिया है। उन्होंने टेस्ट मैच के तीसरे की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में धीमी पिचों पर रिवर्स स्विंग हासिल करने के अनुभव ने एमसीजी की पिच पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मेरी मदद की।'

जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15.5 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। अपने इस प्रदर्शन के बाद बुमराह एक ही वर्ष में दक्षिण अफ्रीका (जोहानसबर्ग), इंग्लैंड (नॉटिंगम) और ऑस्ट्रेलिया (मेलबर्न) की सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में पांच या इससे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।

Where did the slower ball come from? Bumrah reveals



Man of the moment @Jaspritbumrah93 on THAT delivery to Shaun Marsh, his 6-wicket haul at the G and his rich vein of form in whites this year



