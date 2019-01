VIDEO: ऑस्ट्रेलियाई बच्चे ने की बुमराह की नकल, पेसर ने दिया ये रिएक्शन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में खत्म हुई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पूरी सीरीज में 21 विकेट लिए जिसके चलते भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा कर सका।

एक टि्वटर यूजर ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जसप्रीत बुमराह को टैग करते हुए शेयर किया है। इस वीडियो में एक ऑस्ट्रेलियाई बच्चा बुमराह के बॉलिंग एक्शन की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है।

यूजर ने इस इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, आपकी इस महान सीरीज जीत में एक समस्या था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की अगली पीढ़ी से अब आपसे इंस्पायर होगी।

@bhogleharsha @Jaspritbumrah93 The only problem from your great series win may be the next generation of Aussie cricketers you have inspired! pic.twitter.com/dmZNClOcBx — Michael Curtin (@c_u_r_t_o) January 9, 2019

जसप्रीत बुमराह ने भी इस वीडियो को देखा और इस पर अपना रिएक्शन दिया है। बुमराह ने लिखा- यह बच्चा बहुत ही क्यूट है। उसे मेरी शुभकामनाएं।

The kid is so cute . Give him my best wishes — Jasprit bumrah (@Jaspritbumrah93) January 9, 2019

इस वीडियो पर आईसीसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आईसीसी ने लिखा- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत सीरीज 2034 में ऑस्ट्रेलिया करारा जवाब देगा।

The Australia v India series in 2034 is going to be ! https://t.co/JiNBA3UQWT — ICC (@ICC) January 9, 2019

गौरतलब है कि जसप्रीत बुमराह आगामी वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। न ही वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में रहेंगे। टीम प्रबंधन ने उन्हें आराम दिया है। बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज टीम में शामिल होंगे। जबकि सिद्धार्थ कौल की न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में शामिल किया गया है।

बीसीसीआई ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, पेसर जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वन डे सीरीज और न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में आराम दिया है। ताकि उनपर ज्यादा बोझ न डाला जाए। बुमराह की जगह सिराज टीम में शामिल होंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सिद्धार्थ कौल टीम के साथ रहेंगे।