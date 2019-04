ये हैं मुंबई इंडियंस के 'लेटलतीफ', देखिए कैसे मिलती है सजा- VIDEO

तीन बार टाइटल जीत चुकी मुंबई इंडियंस आईपीएल (IPL 2019) के इस सीजन में भी जीत की राह पर है। वह अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दूसरे नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से और दिल्ली कैपिटल्स को 40 रनों से हराने के बाद वे प्लेऑफ की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। मुंबई के पास ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, जो मैच विनर साबित हो रहे हैं। इनमें से एक हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अबतक 22.7 की औसत और 6.54 की इकोनॉमी से 10 विकेट ले चुके हैं। मैदान पर खतरनाक गेंदबाजी करने वाले बुमराह मैदान के बाहर काफी हंसी-मजाक भी करते रहते हैं।

जसप्रीत बुमराह ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें वह एयरपोर्ट पर कीरोन पोलार्ड, क्विंटन डिकॉक, युवराज सिंह और लसिथ मलिंग के साथ नजर आ रहे हैं। बुमराह को छोड़कर इन सभी खिलाड़ियों ने मुंबई इंडियंस की एक अलग ही ड्रेस पहनी है। बुमराह ने इस फोटो को कैप्शन दिया- लेट लतीफ।

बता दें कि यह मुंबई इंडियंस की नई पनिशमेंटकिट है। यानि मुंबई इंडियंस के जो खिलाड़ी लेट होते हैं। उन्हें इसी आउटफिट में सफर करना होता है।

Polly and Malinga's fashion game is strong 😂😂 Don't be late guys 😜 pic.twitter.com/Jqnq51glZU