VIDEO: जसप्रीत बुमराह की गेंद पर हक्के-बक्के रह गए टिम पेन, तालियों से गूंज उठा स्टेडियम

पर्थ में भारतीय पेसर की एक गेंद ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को बुरी तरह चौंका दिया। पर्थ के इस नए स्टेडियम ऑप्टस ने दूसरे टेस्ट में यह शानदार गेंदबाजी देखी। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह की एक गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन हैरान रह गए। हालांकि, ऐसी गेंदों का सामना करने के बाद भी वह पहले दिन का खेल खत्म होने तक क्रीज पर बने रहे थे।

पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट पर 277 रन था। जसप्रीत बुमराह इकोनॉमी के हिसाब से सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए। पहले दिन बुमराह ने 22 ओवरों में सिर्फ 41 रन देकर एक विकेट लिया था, लेकिन वह लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करते रहे।

पारी के 84वें ओवर में बुमराह ने टिम पेन को लगातार दो गेंदों पर चौंकाया। इन गेंदों का पेन के पास कोई जवाब नहीं था। दर्शकों ने भी इन गेंदों का तालियां बजाकर स्वागत किया। 84वें ओवर की चौथी गेंद सीम गेंद थी और पेन के बल्ले को छोड़ती हुई निकल गई, जबकि पांचवीं गेंद ने गुड लेंथ पर पड़कर पेन को चकित कर दिया। ये दोनों ही गेंदें अनप्लेबल थीं। बुमराह भी दंग रह गए कि गेंद ने पेन के बल्ले को क्यों नहीं छुआ।

हालांकि, खेल के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने ही टिम पेन को पवेलियन की राह दिखाई। जसप्रीत बुमराह ने टिम पेन को एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि, पेन ने रिव्यू लिया. लेकिन वो भारत के पक्ष में रह। टिम पेन ने 89 गेंदों पर 38 रन बनाए. उन्होंने पांच चौके भी लगाए।

The Aussie skipper trapped in front and unable to overturn the decision #AUSvIND@SpecsaversAU #SpecsaversCricket pic.twitter.com/gdwjIE1cfV