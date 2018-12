मैच के बाद जसप्रीत बुमराह ने की भारत के फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीफ

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया पर 137 रन की जीत के बाद अपने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 53 रन पर तीन विकेट जबकि मैच में 86 रन देकर नौ विकेट चटकाए। डेब्यू टेस्ट सत्र में बुमराह के नाम पर अब 48 विकेट दर्ज हैं, जो किसी तेज गेंदबाज का अपने पहले टेस्ट सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जसप्रीत बुमराह को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

मेलबर्न टेस्ट जीतने के बाद जसप्रीत बुमराह ने भी भारत के फर्स्ट क्लास ढांचे की तारीफ करते हुए कहा, ''मेरा ध्यान हमेशा से प्रदर्शन में निरंतरता पर रहा है। हम कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और हमें रणजी ट्राफी में काफी ओवर गेंदबाजी करने की आदत है इसलिए शरीर इसके लिए तैयार रहता है। अब मेरा ध्यान अगले टेस्ट पर है।''

दक्षिण अफ्रीका में इस साल पदार्पण के बाद से लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे बुमराह ने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में बेहतर चीजें उनका इंतजार कर रही हैं।

उन्होंने कहा, ''टेस्ट क्रिकेट खेलना हमेशा से सपना रहा है और जब मैंने दक्षिण अफ्रीका में पदार्पण किया तो मैं काफी खुश था। मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, इंग्लैंड में अलग तरह का अनुभव था। ऑस्ट्रेलिया में खेलना भी अलग तरह का अनुभव है। शुरुआत अच्छी रही है और उम्मीद करता हूं कि चीजें और बेहतर होती रहेंगी।''

