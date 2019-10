जसप्रीत बुमराह ने शेयर की बचपन की तस्वीर, मिला था ये अवॉर्ड

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बुधवार (16 अक्टूबर) को क्रिकेट के अपने शुरुआती दिनों की एक फोटो शेयर की। इसमें वह एक अवॉर्ड लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट मैच सीरीज का बुमराह हिस्सा नहीं हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी स्ट्रैस फ्रैक्चर (पीठ के निचले हिस्से में दर्द) के कारण टीम से बाहर हैं।

जसप्रीत बुमराह इस समय भारत के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई खतरनाक मौकों पर भारत को अहम जीत दिलाई है। कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को भी बुमराह पर काफी भरोसा है। बुमराह टीम के लिए कितने जरूर हैं, उनकी इसी अहमियत को जानते हुए टीम मैनेजमेंट भी उनके वर्कलोड का खास ख्याल रखता है।

फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे इस तेज गेंदबाज ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वह 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड ले रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए बुमराह ने लिखा है- सतह से शुरूआत की और आज यहां हूं।

फैन्स ने भी इस पोस्ट पर बुमराह की जमकर तारीफ की है।

Sir Andy Roberts: If he were born here back in our days, we would have had him.

Sir Curtly Ambrose: At times, he rekindles memories of our prime. He could have been one of us.



Still feels unreal that legendary WI pacers are saying this about one of ours.

Bumrah, you beauty! ❤️ pic.twitter.com/8mQe7FUgHJ