VIDEO: जेसन संघा बने BBL में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

बिग बैश लीग (BBL) में इन दिनों कई नए-नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। हाल ही में 19 साल के युवा बल्लेबाज जेसन संघा ने 63 रनों की पारी खेलकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। जेसन बीबीएल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

सिडनी थंडर्स की तरफ से खेलते हुए जेसन उस समय बल्लेबाजी करने आए, जब उनकी टीम का स्कोर 8 ओवर में तीन विकेट खोकर 59 रन था। उन्होंने पहले जेसन रूट के साथ 40 रनों की और फिर डेनियल सैम्स के साथ 77 रन की भागीदारी की।

इसकी बदौलत उनकी टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बना सकी। संघा ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने 30 गेंदों में अर्द्धशतक पूरा किया। वह 36 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी बल्लेबाजी इतनी शानदार थी कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे ऑस्ट्रेलियन लीजेंड एडम गिलक्रिस्ट ने उन्हें अगला रिकी पोन्टिंग बताया।

