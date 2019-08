होल्डर बने वेस्टइंडीज के टेस्ट 'प्लेयर ऑफ द ईयर', जानें किसे मिला कौन-सा अवॉर्ड

वेस्टइंडीज के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान जेसन होल्डर को विंडीज का साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। वेस्टइंडीज ने 2018 में होल्डर की कप्तानी में श्रीलंका को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से ड्रॉ पर रोका था जबकि इसके बाद बांग्लादेश को दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हराया था। हरफनमौला खिलाड़ी होल्डर ने इसी दौरान वनडे में 405 रन बनाने के साथ-साथ 21 विकेट भी लिए थे। अब वह गुरुवार से भारत के साथ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में विंडीज टीम की कप्तानी करेंगे।

सोमवार को हुए पुरस्कारों की घोषणा में होल्डर के अलावा शाई होप को वनडे का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। होप ने पिछले साल 875 रन बनाए थे, जिसमें तीन शतक और इतने ही अर्धशतक शामिल थे।

इसके अलावा कीमो पॉल को टी-20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉल ने पिछले साल ही टी-20 में पदार्पण किया था, जहां उन्होंने 13 मैचों में 124 रन बनाने के अलावा 17 विकेट भी हासिल किए थे।

वहीं, ओशाने थॉमस को इमर्जिंग 'प्लेयर ऑफ द ईयर' और भारत के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में शामिल किए गए हरफनमौला खिलाड़ी रहकीम कॉर्नवाल को वेस्टइंडीज चैंपियनशिप 'प्लेयर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार मिला।

