कश्मीर मुद्दे पर गंभीर का ट्वीट- 'जो कोई ना कर सका, वो हमने कर दिखाया'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। 370 के खंड ए को छोड़कर बाकी सभी खंडों को समाप्त करने का ऐलान किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले पर तमाम दिग्गज हस्तियों ने अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी इस बड़े फैसले के बाद अपनी खुशी ट्विटर पर जाहिर की है।

Landmark move - scrapping of #Article370! Looking forward to smoother, and more inclusive times. #JaiHind🇮🇳