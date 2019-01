न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने 1 ओवर में जड़े 5 छक्के, वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके 

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच माउंट मंगनुई के बे ओवल मैदान 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 7 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराकर न्यूजीलैंड टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने मार्टिन गुप्टिल (138), रॉस टेलर (54), कप्तान विलियमसन (76) और हरफनमौला खिलाड़ी जेम्स नीशाम (47) रनों की बदौलत श्रीलंका के सामने बड़ा स्कोर किया। न्यूजीलैंड की पारी में ऑलराउंडर खिलाड़ी जेम्स नीशाम की ताबड़तोड़ 47 रनों की पारी खेलकर सुर्खियां बटोरीं, लेकिन वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गए।

मार्टिन गप्टिल ने जड़ा 2019 का पहला शतक, रोहित और धौनी को छोड़ा पीछे



नीशाम ने पारी के 49वें ओवर में 5 छक्के जड़कर किफायती साबित हो रहे गेंदबाज थिसारा परेरा की लाइन गेंथ बिगाड़ दी। उन्होंने 13 गेंदों पर शानदार 47 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 छक्के जड़े और उनका औसत 361.54 रहा। बता दें कि वनडे क्रिकेट में 16 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम दर्ज है।

पिछले 18 महीनों में अपना पहला वनडे मैच खेल रहे जेम्स नीशाम ने 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्रीज में कदम रखा। 48वें ओवर में उन्होंने सिर्फ दो गेंदें खेली। इसके बाद 49वें ओवर में उन्होंने थिसारा परेरा को एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ डाले।

नीशाम ने परेरा की लगातार चार गेंदों पर चार छक्के लगाए। इसके बाद परेरा ने एक नो बॉल फेंकी, जिस पर नीशाम ने दो रन लिए। फिर फ्री हिट पर नीशाम ने एक और छक्का जड़ दिया। आखिरी बॉल पर नीशाम छक्का लगाने से चूके और उन्हें एक रन मिला।

वनडे के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके नीशाम

नीशाम एक ओवर में सबसे ज्यादा रनों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। परेरा के इस ओवर में कुल 34 रन बने। इस तरह अपने पहले नौ ओवरों में 46 रन देने वाले परेरा ने 10 ओवर में 80 रन दे डाले।

-36 रन- हर्शल गिब्स vs वॉन बंग, 2007

-35 रन- थिसारा परेरा vs रॉबिन पीटरसन, 2013

-34 रन- एबी डिविलियर्स vs जेसन होल्डर, 2015

-34 रन- जेम्स नीशाम vs थिसारा परेरा, 2018

-32 रन- शाहिद अफरीदी vs मलिंगा बंडारा, 2007

वनडे की एक पारी में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट: (कम से कम 9 गेंदों का सामना करने पर)

इस पारी के दौरान नीशाम ने 361.53 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जो वनडे में 10 से ज्यादा गेंदों वाली किसी भी पारी में सर्वाधिक है।

361.53 - जेम्स नीशम vs श्रीलंका, 2019* (13 गेंदों पर 47* रन)

355.55- नाथम मैकलम vs श्रीलंका, 2013 (9 गेंदों पर 32* रन )

338.63-एबी डिविलियर्स vs वेस्टइंडीज, 2015 (44 गेंदों पर 149 रन)

6 6 6 6 nb+2 6 1



One of the biggest overs in ODI history and a late batting blitz that came so close to the fastest ODI fifty EVER! #NZvSL https://t.co/UUICdmkXv5 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2019

टीमें:

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), जेम्स नीशाम, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन।

श्रीलंका (प्लेइंग XI): निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), दनुष्का गुणाथिलाका, दिनेश चांदीमल, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, एसेला गुणारत्ने, सिकुग्गे प्रसन्ना, थिसारा परेरा, लसिथ मलिंगा (कप्तान), नुवान प्रदीप, लक्षण संदकन।