NZ vs ENG 2nd Test: जेम्स एंडरसन के नाम दर्ज हुआ एक और धांसू रिकॉर्ड, दिग्गज मुथैया मुरलीधरन छूटे पीछे

James Anderson in New Zealand vs England 2nd Test: इंग्लैंड के धाकड़ तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस वक्त अपने करियर के उस मुकाम पर हैं, जहां वह मैच दर मैच या तो कीर्तिमान बना रहे हैं या फिर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 40 वर्षीय एंडरसन ने गुरुवार को अब एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। एंडरसन ने टेस्ट में दूसरी पारी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। बता दें कि एंडरसन ने यह कमाल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर किया। उन्होंने मैच के दूसरे दिन तीन शिकार किए।

एंडरसन अपने टेस्ट करियर में अब तक दूसरी पारी में 231 विकेट झटक चुके हैं। वहीं, मुरलीधरन ने दूसरी पारी में 228 विकेट लिए। हालांकि, पहली और तीसरी पारी में सबसे ज्यादा शिकार का रिकॉर्ड अब भी मुरलीधरन के नाम ही है। मुरलीधरन ने पहली पारी में 230 और तीसरी पारी में 236 विकेट चटकाए। चौथी पारी में सर्वाधिक शिकार ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने किए। उन्होंने 138 विकेट अपनी झोली में डाले। गौरतलब है कि मुरलीधरन (800) ने टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उनके बाद वॉर्न (708) का नंबर है जबकि एंडरसन (685) तीसरे स्थान पर काबिज हैं।

वेलिंगटन टेस्ट की बात करें तो शनिवार को इंग्लैंड ने पहली पारी 435/8 के स्कोर पर घोषित कर दी। जो रूट ने 153 और हैरी ब्रूक ने 186 रन का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने चार विकेट लिए। न्यूजीलैंड की टीम जब बड़े स्कोर के सामने बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। एंडरसन ने डेवोन कॉनवे (0) को पहले ओवर में पवेलियन भेज दिया। उन्होंने केन विलियमसन (4) और विल यंग (2) को अपने जाल में फंसाया। उनके अलावा जैक लीच ने तीन और स्टुअर्ड ब्रॉड ने एक शिकार किया। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल जल्द समाप्त हो गया। स्टंप्स के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 42 ओवर में 138/7 था। टॉम ब्लंडेल (25*) और कप्तान टिम साउदी (23*) नाबाद थे।