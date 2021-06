ENG vs NZ: एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की तरफ से इस मामले में बने नंबर वन

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एंडरसन इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। एंडरसन ने एलेस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा। एलेस्टेयर कुक ने इंग्लैंड की तरफ से 161 टेस्ट मैच खेले थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन ने एलेस्टेयर कुक की बराबरी की थी। इस मैच में एंडरसन की निगाहें अनिल कुंबले के बड़े रिकॉर्ड पर होगी। दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले (619 विकेट) सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में इस समय तीसरे नंबर पर काबिज हैं। वहीं, जेम्स एंडरसन ने अबतक खेले 161 मैचों में 616 विकेट अपने नाम किए हैं और कुंबले को पीछे छोड़ने के लिए तेज गेंदबाज को कीवी टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में चार विकेट की दरकार होगी।

1⃣6⃣2⃣ not out!



Congratulations to @jimmy9, who becomes England's most-capped Test player 🤩#ENGvNZ pic.twitter.com/dYS3qgAkHR