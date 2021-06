जेम्स एंडरसन ने डिलीट किया 11 साल पुराना ट्वीट, स्टुअर्ट ब्रॉड को लेकर किया था अनचाहा कमेंट

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन काफी चर्चा में रहे हैं। रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में डेब्यू किया था, जिसके बाद उनके कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो गए, जिसमें उन्होंने नस्लवादी और अश्लील कमेंट्स किए थे। इसको लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) जांच कर रहा है और इस दौरान रॉबिन्सन को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इन सब के बीच इंग्लैंड के बाकी क्रिकेटरों के भी पुराने ट्वीट्स खंगाले जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि जेम्स एंडरसन ने अपना 11 साल पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के नए हेयरकट को लेकर अनचाहा कमेंट किया था।

क्रिकट्रैकर की खबर के मुताबिक एंडरसन ने 11 साल पहले ट्विटर पर ब्रॉड की हेयरस्टाइल की तुलना 'लेस्बियन' से करते हुए जो कमेंट किया था, उसको डिलीट कर दिया है। एंडरसन का यह पुराना ट्वीट अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, 'मैं ब्रॉड का नया हेयरकट आज पहली बार देखा। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वह 15 साल की लेस्बियन जैसे लग रहे हैं।' इस डिलीट किए गए ट्वीट पर सफाई देते हुए जेम्स एंडरसन ने स्काय स्पोर्ट्स पर कहा, 'यह ऐसी चीज है (सोशल मीडिया पोस्ट) जिस पर हम जरूर नजर मारेंगे। यह 10-11 साल पुराना ट्वीट है और अब मैं एकदम बदल चुका हूं। यह मुश्किल है, आप गलतियां करते हैं और फिर उनसे सीख लेते हैं।'

Neither fake nor found.



"James Anderson deletes a 2010 tweet joking that Stuart Broad looks like a '15-year old lesbian'."



- According to Daily Mail pic.twitter.com/gUWpPJwiT8