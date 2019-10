VIDEO: जब बुमराह के पास एक जोड़ी जूते खरीदने के नहीं थे पैसे, किस्सा बताते हुए रोने लगीं मां

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मुंबई इंडियंस (MI) फ्रेंचाइजी की मालिक नीता अंबानी ने लंदन में आयोजित स्पोटर्स समिट में इस समय विश्व के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कहानी साझा की। बुमराह मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं और वह 2013 से इस टीम का हिस्सा हैं। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता ने समिट में बुमराह और उनकी मां द्वारा कहानी बयां करता हुए एक वीडियो साझा किया। नीता ने बुमराह के साथ मुंबई इंडिंयस से निकले कई अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी बात की।

मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से यह वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में जसप्रीत बुमराह और उनकी मां दलजीत बुमराह बैठें हुए। अपने बेटे के संघर्ष की कहानी बताते हुए दलजीत बुमराह भावुक हो जाती हैं और आखिर में अपने आंसू भी नहीं रोक पाती। दलजीत बुमराह बताती हैं, मुझे दिन में सोने की आदत है और यह मुझे इरिटेट करता रहता था। बॉल से जसप्रीत मुझे काफी परेशान करता था। जब बुमराह पांच साल के थे, उनके सिर से पिता का साया उठ गया था।

दलजीत बुमराह की मां आगे कहती हैं, इसके बाद हमें आर्थिक रूप से काफी परेशानी झेलनी पड़ी। फिर बुमराह कहते हैं, मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी जूते थे। एक ही टी-शर्ट थी। मैं उसे ही धोता था और बार-बार इस्तेमाल करता था। बचपन में आप ऐसी कहानियां सुनते हो कि आपको किसी ने खेलते हुए देखा और आपको चुन लिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा सच में हुआ।

दलजीत बुमराह ने कहा, जब मैंने पहली बार आईपीएल में बुमराह को टीवी पर खेलते हुए देखा तो अपने आंसू नहीं रो पाई। उसने मुझे आर्थिक और शारीरिक दोनों रूपों में संघर्ष करते देखा है। इसके बाद बुमराह कहते हैं, यही मुश्किल वक्त आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि आपने इससे पहले काफी मुश्किल वक्त देखा है।

बुमराह से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए मां ने बताया, हम नाइक के स्टोर पर जूते लेने गए, लेकिन उन्हें खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं थे। इसके बाद बुमराह की मां रोने लगी और रोते हुए बताया कि जसप्रीत जूते देख रहा था। उसने कहा कि एक दिन में यह जूते जरूर खरीदूंगा और आज इसके पास कई सारे जूते हैं।

“Talent can come from anywhere and reach the pinnacle of success.”



📹 Watch the transformational journey of @Jaspritbumrah93 from a rookie to a world-beater 🏆#OneFamily #CricketMeriJaan #LeaderInSport #LeadersWeek #NitaAmbani @ril_foundation pic.twitter.com/hFUqvQnHSv