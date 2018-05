VIDEO: फाइनल से पहले जानिए किस बात को लेकर इमोशनल हुए धौनी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन का फाइनल मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच खेला जाना है। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने मैच से एक दिन पहले बताया कि इस सीजन से पहले कैसे पूरी टीम इमोशनल थी। इसके अलावा धौनी ने ये भी बताया कि किस बात को लेकर वो निराश हुए।

धौनी ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था, तो हम सब इमोशनल थे, लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो आपको इमोशनल से प्रोफेशनल होना होता है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स ने दो साल का लंबा इंतजार किया। हम दो साल नहीं खेले लेकिन इस बीच टीम के फैन्स की संख्या बढ़ती रही। मुझे इस बात की निराशा है कि हम चेन्नई में सभी मैच नहीं खेल सके, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि कम से कम एक मैच चेन्नई में खेला जा सका।'

धौनी ने कहा, 'फैन्स ने इसका बहुत लंबा इंतजार किया था, ऐसे में एक मैच खेला जाना भी अच्छा था।'

It was a bit emotional at the start, but once tournament starts you have to be professional than emotional. @ChennaiIPL fans have waited and wanted us to do well. @msdhoni #VIVOIPL #FInal #CSKvSRH pic.twitter.com/6MDZTcv5WP