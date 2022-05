4 गेंदबाजों के साथ KKR का जीतना मुश्किल, आकाश चोपड़ा ने की इस गेंदबाज को प्लेइंग XI में शामिल करने की मांग

आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरी बार राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। इस सीजन दोनों टीमों के बीच हुई पहली भिडंत में राजस्थान ने कोलकाता को 7 रनों से पटखनी दी थी।

इस खबर को सुनें