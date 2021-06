वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर बोले भारतीय गेंदबाज, टीम को खिताब दिलाने के लिए लगाएंगे पूरा दमखम

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब महज कुछ दिनों का समय शेष है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले पर पूरे विश्व क्रिकेट की निगाहें टिकी हुईं हैं। इंग्लैंड में खेले जाने वाले डब्ल्यूटीसी के फाइनल में गेंदबाजों का रोल काफी अहम माना जा रहा है। भारत गेंदबाजों का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में विदेशी सरजमीं पर बेमिसाल रहा है और विराट कोहली अपने बॉलरों से एकबार फिर धारदार गेंदबाजी की आस लगाए बैठे होंगे। इसी बीच, बीसीसीआई टीवी के साथ बातचीत करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने कहा कि वह टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे।

