INDvsAUS: भारत की पेसर तिकड़ी ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

क्रिकेट की दुनिया में जब भी तेज गेंदबाजी का जिक्र आया, भारत का नाम उसमें कभी शामिल नहीं हो पाया। लेकिन अब भारत की छवि पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत के तीनों तेज गेंदबाजों ने 2018 में कुल मिलाकर 134 विकेट ले लिए हैं। भारतीय तिकड़ी ने वेस्टइंडीज के होल्डिंग-गार्नर-मार्शल के 34 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 53 रन पर तीन विकेट जबकि मैच में 86 रन देकर नौ विकेट चटकाए। डेब्यू टेस्ट सत्र में बुमराह के नाम पर अब 48 विकेट दर्ज हैं, जो किसी तेज गेंदबाज का अपने पहले टेस्ट सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

जसप्रीत बुमराह का मोहम्मद शमी (71 रन पर दो विकेट) और इशांत शर्मा (40 रन पर दो विकेट) ने अच्छा साथ निभाया। इस तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने पिछले एक साल में विदेशों में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है।

इन तीनों ने मिलकर एक कैलेंडर वर्ष में विदेशी सरजमीं पर 134 विकेट (बुमराह 48, इशांत 40 और शमी 46) चटकाए। इस तिकड़ी ने मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग और जोएल गार्नर की वेस्टइंडीज की तिकड़ी का 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1984 में विदेशी दौरों पर 130 विकेट चटकाए थे।

The pace triplet at The G. This was such a historic Test. Proud feeling to be a part of this group. Record breaking 130+ wickets in 2018 #TeamIndia @circleofcricket @ESPNcricinfo pic.twitter.com/wYreTY3XtT

जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज हुए ये खास रिकॉर्ड

पहली पारी में छह विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने 53 रन पर तीन विकेट लिए और मैच में नौ विकेटों के साथ मैन 'ऑफ द मैच' भी बने। इसी के साथ ही बुमराह इस साल के सबसे कामयाब तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। मेलबर्न टेस्ट में नौ विकेट लेने वाले बुमराह ने इस साल 78 विकेट लिए जिसके साथ वह इस साल के कैलेंडर इयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के के कगिसो रबाडा को पछाड़ दिया है।

ऑस्ट्रेलिया में 8+विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में आठ से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में बुमराह ने छह विकेट लिए थे वहीं दूसरी पारी तीन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट किया।

इस साल ऐसा तीसरी बार हुआ जब जसप्रीत बुमराह ने एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं और तीनों ही बार भारत को जीत हासिल हई है। जसप्रीत बुमराह ऐसे पहले एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पांच-पांच विकेट हासिल किए हो।

Success isn't always about greatness. It's about consistency.

A dream win for us and what a way to end the year!

Truly exceptional.#AUSvsIND pic.twitter.com/6Kaiy46v4O