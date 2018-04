Video: IPL से 'ठुकराए' जाने के बाद काउंटी में दिखा इशांत की बॉलिंग का जलवा!

आईपीएल 2018 में कोर्ई खरीददार नहीं मिलने पर अब इशांत शर्मा टीम इंडिया में दमदार वापसी के लिए जुट गए हैं। इशांत इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो इंग्लैंड घरेलु क्रिकेट की 'ससेक्स' टीम की ओर से पहली बार काउंटी में खेल रहे हैं। ससेक्स ने इशांत की शानदार गेंदबाजी का एक वीडियो भी शेयर किया है।

Swing पर मेहनत करते दिखे इशांत

आपको बता दें कि ससेक्स टीम ने अपने ट्विटर अकाउंट 'Sussex CCC' पर मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया। इसमें इशांत शर्मा शानदार इन-स्विंग गेंद पर एक के बाद एक विकेट चटकाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए टीम ने लिखा- 'वार्विकशायर टीम के खिलाफ काउंटी में डेब्यू कर रहे इशांत शर्मा ने पहले ही मैच में पांच विकेट ले लिए हैं।' इशांत की बॉलिंग के वीडियो को इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है।

क्या इंग्लैंड सीरीज में इशांत होंगे भारत के स्ट्राइक बॉलर

आपको बता दें कि आईपीएल के बाद जुलाई से भारत, इंग्लैंड टूर पर जाएगा जहां उसे पांच टेस्ट मैच खेलने हैं। ऐसे में इस समय इशांत शर्मा का काउंटी क्रिकेट खेलना भारतीय टीम की बॉलिंग में काफी सुधार ला सकता है। आपको बता दें कि इशांत के अलावा भारतीय टेस्ट टीम के मुख्य खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा भी यॉर्कशायर टीम के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। इसके साथ ही इस बार भारतीय कप्तान विराट कोहली भी इंग्लैंड दौरे की तैयारी के लिए सुर्रे की तरफ से काउंटी क्रिकेट का हिस्सा होंगे।

'ससेक्स के लिए अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद'

गौरतलब है कि कॉउंटी टीम में इशांत के खेलने की बात दो महीने पहले ही सामने आ गई थी। इशांत शर्मा चार अप्रैल से लेकर चार जून तक ससेक्स के लिए खेलने वाले हैं। इससे इशांत खुद को ससेक्स के लिए काउंटी चैम्पियनशिप के पहले 5 मुकाबलों और रॉयल लंदन वनडे कप ग्रुप मैचों के सभी 8 मुकाबलों के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। इशांत से जब इस बारे में बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो ससेक्स को स्पेशल थैंक्स कहना चाहते हैं जिन्होंने उनके मौजूदा परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर इस लायक समझा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस सेशन में ससेक्स परिवार के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे।

