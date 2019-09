बल्लेबाज को कुछ ऐसे परेशान करते नजर आए ईशान किशन- VIDEO

सबकी निगाहें दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड के मैच में खेल रहे ईशान किशन पर लगी हुई हैं। दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। 21 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज किशन को महेंद्र सिंह धौनी के बाद के युग में सबसे संभावनाशील विकेटकीपर के रूप में देखा जा रहा है। ऋषभ पंत के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर भी ईशान किशन पर नजर है। इस फाइनल मैच के दौरान ईशान किशन ने कुछ ऐसा किया है, जिससे हर तरफ उनकी ही चर्चा है।

मैच के दौरान इंडिया ग्रीन के कप्तान फैज फैजल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उनके लिए दिन खराब रहा। 47 ओवरों में टीम ने 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए। ग्रीन के नंबर 8 बल्लेबाज मयंक मार्केंडय ने सबसे अधिक 32 रन बनाए और वह नाबाद थे। मैच के दौरान ईशान किशन और उनके बीच कुछ मजेदार वाकया भी हुआ। ईशान किशन और मयंक मार्कंडेय के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जब ग्रीन ने 6 विकेट पर 99 रन बनाए तब ईशान किशन ने मयंक मार्कंडेय टारगेट करना शुरू कर दिया। स्टंप पर लगे माइक्रोफोन पर साफ सुना गया। वह कह रहे थे, ''इसके शॉट दूर नहीं जाएंगे। गेंद तुम्हारे पास आएगी।'' जब दिन के अंतिम ओवर में आदित्य सरवटे गेंदबाजी करने आए तो किशन ने कहा, ''इसका खेलने का मन नहीं है।'' स्लिप पर खड़े फील्डर भी उनकी इस बात पर मुस्करा रहे थे। किशन ने कहा, ''जेंटरमैन खेलने की मूड में नही हैं। वह लगातार बल्लेबाज को प्रोवोक कर रहे थे।'

Stump mic gem: Markande escapes Ishan Kishan’s trap



What happens when two friends are in opposite teams? Ishan Kishan throws the bait but Mayank Markande keeps his calm. A must watch.



Full video here 📹📹https://t.co/7aMTgn14cq #DuleepTrophy