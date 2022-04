ईशान किशन ने IPL 2022 में मुंबई इंडियंस की पहली जीत पर कहा- यह समय एक-दूसरे के साथ खड़े रहने का है

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने कहा कि उनकी टीम के लिए यह कठिन दौर है और इसमें सभी खिलाड़ियों को साथ खड़े रहने की जरूरत है। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2022 की प

Sun, 01 May 2022 06:54 AM

Ezaz Ahmad लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Sun, 01 May 2022 06:54 AM

इस खबर को सुनें